Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çıkarılan petrol ve doğal gaza ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, YPG/PKK'nın Esed rejime ham petrol ve doğal gaz vermeye devam ettiği belirtilerek, "SDG (YPG/PKK), Esed rejimine petrol sağlayarak ABD-AB yaptırımlarını deliyor." ifadesi kullanıldı.

YPG/PKK'nın çıkardığı ham petrol ve doğal gazı, rejime ait şirketler ve kaçakçılar vasıtasıyla rejim bölgesine transfer ettiğine dikkat çekilen raporda, terör örgütünün, ABD ve AB'nin rejime karşı getirdikleri yaptırımları hiçe sayarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı kaydedildi.

Raporda, gelirlerin kimler tarafından nerelere harcandığına dair belgelerin açıklanması istendi.

Kaçakçılığın önüne geçmek için ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de devreye girdiği anımsatılan raporda, koalisyon güçlerinin, petrol kaçakçılığını engellemek için yetersiz kaldığı aktarıldı.

Koalisyon güçleri, mayıs ayında petrol taşıyan tankerleri 2 kez havadan hedef almıştı.

YPG/PKK-Esed petrol iş birliği

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmeye devam ediyor.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki alanlardan çıkarılan petrolü Esed rejimi ile paylaşıyor. Terör örgütü, çıkardığı petrolü Fırat Nehri'nin üzerinden taşıyarak Esed rejimine satıyor.

Bölgede yaşayan Araplar defalarca protesto etmişti

Terör örgütü, ABD baskısıyla, geçen hafta, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde Esed rejimi kontrolündeki bölgelere açılan ticari ve kaçakçılık geçitlerini süresiz kapattıklarını açıklamıştı.

Bölgede yaşayan Araplar, örgütün petrolü çalarak rejim ve İran destekli gruplara satmasını son dönemde defalarca protesto etmişti.

Örgüt ve rejim, Temmuz 2018'de Deyrizor'da örgütün işgalinde bulunan petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapmaya başlamıştı.

Bu kapsamda aralarında Rus uzmanların da bulunduğu rejim heyeti, YPG/PKK'nın işgal ettiği ve ülkenin en büyük petrol sahası olan El Ömer'i de ziyaret etmişti.

Rejim kontrolündeki alanda faaliyet gösteren şirketler, şubat ayında Deyrizor'un batısında, YPG/PKK'dan aldıkları petrolü daha hızlı şekilde transfer edebilmek için Şuheyl'den Bukris'e boru döşemişti.

Kaynak: AA