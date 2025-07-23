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Dünya
TRT Haber 23.07.2025 16:56

Türkiye'nin hipersonik füze hamlesi dünya basınında

ROKETSAN'ın geliştirdiği hipersonik balistik füze projesi 'Tayfun Blok 4', Yunanistan'dan Hindistan'a dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde Türkiye'nin hipersonik menzilli füze sistemlerine sahip sayılı ülkeler arasına girdiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin hipersonik füze hamlesi dünya basınında

"Türkiye, hipersonik çağa girdi"

"Türkiye için dönüm noktası olacak"

"Akdeniz'de stratejik güç dengeleri değişecek"

Roketsan'ın Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıttığı hipersonik balistik füze projesi 'Tayfun Blok 4', uluslararası basında bu manşetlerle duyuruldu.

“Türkiye hipersonik çağa girdi”

Roketsan’ın Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıttığı Tayfun Blok-4 için, uluslararası basın “Türkiye hipersonik çağa girdi”, “Türkiye için dönüm noktası olacak” ve “Akdeniz’de güç dengeleri değişecek” manşetleri attı.

Yunan basını: Türkler siyah örtüyü kaldırdı

Yunanistan merkezli SLPress, füze tanıtımını "Türkiye için dönüm noktası olacak" sözleriyle değerlendirdi. Haberde, “Türkiye teknolojik öz güvenini gözler önüne serdi” ifadesi kullanıldı. Türkiye’nin artık hipersonik menzilli füze sistemlerine sahip sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

“Güvenlik dengeleri değişebilir”

Polonya merkezli Defence Industry Europe, Tayfun Blok-4’ün bölgesel güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendirebileceği yorumunda bulundu. Türkiye’nin savunma sanayiinde “önemli bir kilometre taşına” ulaştığı belirtildi.

İsrail: Sinyal karıştırmaya dayanıklı, engellenmesi zor

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv, Tayfun Blok-4’e geniş yer verdi. Füzenin sinyal karıştırmaya karşı dayanıklı olduğunu ve engellenmesinin son derece zor olduğuna dikkat çekti.

Hindistan: Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor

Hindistan’ın ulusal televizyon kanallarından News18, haberi “Türkiye hipersonik füze çağına girdi” başlığıyla duyurdu. Füzenin yüksek hızı ve gelişmiş manevra kapasitesiyle öne çıktığı belirtildi.

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ROKETSAN Tayfun Balistik Füze
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