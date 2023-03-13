Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasındaki toplantının tarihi belli oldu
[Fotograf: AA]
Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.
Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.
Etiketler: Beşşar Esed İran Rusya Suriye Suriye Krizi
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