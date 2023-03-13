Sağanak nedeniyle yolların hasar gördüğü ve elektrik kesintilerinin yaşandığı Malavi'de 10 bölgede, kasırganın etkisini artıracağı endişesiyle okullarda eğitim öğretime iki gün ara verildi.

Malavi'nin komşusu Mozambik, dün ikinci kez fırtınanın etkisi altına girdi; ortalama 1 yıllık yağışı son 4 haftada aldı.

Öte yandan, Mozambik'in bazı bölgelerinde kasırgadan ötürü zorunlu tahliyeler başladı.

Freddy Kasırgası, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine yol açtı. Mozambik'in Zambezia, Tete, Sofala ve Nampula bölgelerinde yarım milyon kişinin kasırgadan olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i vuran Freddy'nin tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişinin olumsuz etkilendiği ilk kasırgada onlarca kişi hayatını kaybetmişti.