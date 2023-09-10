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Dünya
TRT Haber 10.09.2023 16:42

Türkiye-Mısır ilişkileri gelişiyor: Karşılıklı ticaret artıyor

Ankara-Kahire hattında ilişkiler yeni bir boyut kazanıyor. İki ülkenin yakınlaşması, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi'nin el sıkışmasıyla başladı. Bu kapsamda iki ülke arasında birçok karşılıklı adım atıldı. Gelişen ilişkiler iki ülkenin de çıkarına olacak büyük bir potansiyele sahip.

Türkiye-Mısır ilişkileri gelişiyor: Karşılıklı ticaret artıyor

Türkiye-Mısır ilişkileri gelişiyor.

Kasım 2022’de Katar’daki FIFA Dünya Kupası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşmeden bu yana iki taraftan da birçok adım geldi.

Önce dışişleri bakanları düzeyinde görüşme yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek

Nisan ayında da Kahire, Türk vatandaşlarının Mısır vizesi almasını kolaylaştırdı.

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra da ilişkilerin iyileşmesi ivme kazandı.

Temmuzda Türkiye ve Mısır ilişkileri 10 yıllık aranın ardından yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarıldı.

Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı
Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı

Türkiye-Mısır yakınlaşmasının birçok potansiyel faydası bulunuyor.

İş birliği iki ülkeye de faydalı

Doğu Akdeniz’deki gaz aramalarında yapılacak olası iş birliği iki ülkenin de çıkarına.

Gelişen ilişkiler, ticaretin yanısıra bölgesel istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sağlayacak.

Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama
Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Furkan Kaya, iki ülke arasındaki ilişki için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artan ticaret hacminin özellikle enerji alanında yapacağımız iş birliği imkanlarının Türkiye Mısır ilişkilerine yeni bir dönemi açacağını ne olursa olsun iki önemli Doğu Akdeniz ülkesinin mümkün mertebe kompartıman siyaset anlayışında bir zeminde buluşmasınınü, bölgesel barış açısından ve bölgeselleşme adına çok önem arz edeceğini ve özellikle doğu akdeniz enerji kaynaklarının güvenli ve daha az maliyetli bir şekilde taşınmasında da önemli bir imkan ortaya koyacağını düşünüyorum."

2021’de 6,7 milyar dolar olan İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılında yüzde 14 artarak 7,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin Mısır’daki yatırımları da 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı.

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