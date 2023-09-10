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Dünya
AA 10.09.2023 16:23

Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18. G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Delhi'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için çalışmanın önemini vurguladı.

Erdoğan ve Sisi ortak çıkarlar çerçevesinde Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunacak şekilde bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki arzusunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Mısır'ın çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri tüm yönleriyle geliştirmek için istişare ve koordinasyonu yoğunlaştırmanın yolları ele alındı.

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