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Dünya
Azerbaycan Savunma Bakanlığı 10.09.2023 15:45

Yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayına basan Azerbaycan askeri yaralandı

Bir Azerbaycan askeri, Ağdam'da yasadışı Ermeni silahlı gruplarının provokasyonu sonucu mayına basarak yaralandı. Askerin hayati bir tehlikesinin bulunmuyor.

Yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayına basan Azerbaycan askeri yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bir Azerbaycan askerinin Ağdam'da Ermeni silahlı gruplarının provokasyonu sonucu mayına basması sonucu yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10 Eylül günü saat 13.30 sıralarında Azerbaycan ordusu askeri Hayyam Eminov, yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından sabotaj amacıyla yerleştirilen anti-personel mayın nedeniyle yaralandı.  Yaralı askerimiz ilk müdahalenin ardından derhal askeri sağlık kurumuna götürüldü. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor."

Bakanlık, şu anda o bölgenin mayından temizlenmesi için mühendislik-tahkim birimlerinin çalıştığını duyurdu.

Açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermenistan ordusu kalıntılarının ve yasa dışı silahlı güçlerin, Azerbaycan topraklarına çok sayıda yeni mayın döşediğinin gözlemlendiği ifade edildi.

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Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan
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