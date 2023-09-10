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Dünya
AA 10.09.2023 15:30

Fas'taki depremde sağ kurtulan köylü yaşadıkları dehşeti anlattı

Fas'ın orta kesimindeki Şişava kentinde depremde birçok evin yerle bir olduğu Edasil köyünde sağ kurtulan depremzede yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Fas'taki depremde sağ kurtulan köylü yaşadıkları dehşeti anlattı
[Fotograf: AP]

8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde depreme yakalanan Edasil sakinlerinden Hüseyin Umuluk, yaşadıkları dehşeti ve gözlemlerini paylaştı.

Deprem nedeniyle köydeki birçok evin yıkıldığını belirten Umuluk, yıkıntının ardından depremden sağ çıkan köy sakinlerinin korkunç dolu anlar yaşadığını ve dehşete kapıldıklarını dile getirdi.

Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi

Umuluk, sağ kalanların can havliyle zor durumdakilere yardım etmek ve enkaz altındakileri çıkarmak için seferber olduğunu ifade ederek, "İnsanlar anlatamayacağım bir felaket yaşadı." dedi.

Acil yardım çağrısı

Vatandaşları kurtarmak için gösterdikleri çabalardan ötürü yerel yetkililere teşekkürlerini ileten Umuluk, yetkililere ayrıca; evlerini kaybeden vatandaşlara acil yardım, yiyecek ve su sağlamanın yanı sıra çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

Umuluk, bölge sakinlerinin yaşam malzemelerine acil ihtiyaç duyduğunu belirterek, köydeki evlerin çoğunun çöktüğünü bazılarında da çatlaklar oluştuğunu, dolayısıyla tehlike nedeniyle kimsenin evlere giremediğini söyledi.

Fas'ta deprem felaketi: Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Fas'ta deprem felaketi: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Depremin merkezi olan dağlık bölgede enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğunu aktaran Umuluk, yolların hasar görmesi nedeniyle bölgeye ulaşımın sınırlı olduğunu kaydetti.

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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