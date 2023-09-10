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Dünya
TRT Haber 10.09.2023 15:15

Kerkük'te tüm olaylar araştırılacak

Kerkük'teki sorunları çözmek için Irak'ın üst düzey devlet yetkilileri bir araya geldi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani’nin talebiyle gerçekleştirilen toplantıda bir 'Üst Kurul' oluşturulmasına karar verildi.

Kerkük'te tüm olaylar araştırılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis başkanı Muhammed Halbusi ve siyasi parti liderlerinin yanı sıra Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan da katıldı.

Kerkük'te çatışmalara yol açan karargah binası sorunu ele alındı.

Kerkük’teki diğer tüm sorunların da çözümü ve istikrarın sağlanması için bir üst kurul oluşturulmasına karar verildi.

Resmi açıklamada, kentte güvenlik ve istikrarı artırma yollarının tartışıldığı belirtilerek "İç barışı tehdit eden eylemlerin kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

2-4 Eylül tarihleri arasında Kerkük’te bazı gruplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş; 11’i güvenlik görevlisi olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. 

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