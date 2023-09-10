İtalya Başbakanı Meloni: G20 Liderler Zirvesi başarılı şekilde sonuçlandı

Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Kolay olmayan G20’nin bu zirvesinde elde edilen başarı için (Hindistan) Başbakan (Narendra) Modi’ye ve Hindistan’a tebriklerimi yinelemek istiyorum." dedi.

Meloni, zirvenin başında bazılarının sonuç bildirisi çıkmayacağına dair çekincelerinin olduğunu anımsatarak, "Bazıları, bir sonuca varılamayacağını umuyordu. Bir bildiri çıkarmak, önemli ilerleme kaydedildiği anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

"Sonuç bildirisinde geçen yılki zirveye göre herhangi bir geri adım görmedim"

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisine değinen Meloni, "Ukrayna'ya özel atıf yapan bir bildiri üzerinde çalıştık ancak bakanlar düzeyindeki toplantıların sonuç bildirisi olmadan tamamlandığı göz önünde bulundurulduğunda bu, bir uzlaşma bildirisi ve bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Meloni, sonuç bildirisinde geçen yılki zirveye göre herhangi bir geri adım görmediğini belirterek, "Bu, aynı zamanda Rusya'nın muhtemelen izolasyondan kaçınmak için sonuçları imzalamasına yol açan karmaşık ve zorlu bir işti." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya’nın Hindistan’ın dönem başkanlığının en başından bu yana iş birliği teklifi yaptığını anlatan Meloni, G20'nin gelişmekte olan ülkeler ve küresel güney ülkeleriyle diyaloğa izin verdiği ölçüde stratejik ve çok taraflı bir forum olduğuna inandığını dile getirdi.

"Afrika, gelecek yıl İtalya’nın G7 Dönem Başkanlığı’nda temel konulardan biri olacak”

İtalya’nın rolü sayesinde Afrika’nın, bu G20 Liderler Zirvesi’nde daha merkezi bir konuma sahip olduğuna işaret eden Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünkü genel oturumda Afrika'nın, konuşmaların merkezinde yer alması tesadüf değil. Biz Avrupa Birliği (AB) liderleri ve Afrikalı liderlerin bulunduğu toplantıya katıldık. Özellikle Sahel'de artan istikrarsızlıktan bahsedildi. Göç üzerine konuşuldu. Yatırımlara değinildi, gıda krizinden konuşuldu. Ülkelerle iş birliğinin artırılması arzusu da var. Afrika, gelecek yıl İtalya’nın G7 Dönem Başkanlığı’nda temel konulardan biri olacak."

AB Komisyonu'ndan ITA Hava Yolları ile Alman Lufthansa arasındaki anlaşmaya dair henüz onay gelmemesine ilişkin soru üzerine Meloni, "Yıllardır bizden bir çözüm bulmamızı isteyen Komisyonun, çözüm bulduğumuzda bunu engellemesi, objektif olmak gerekirse merak uyandırıcı. Bir yanıt bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin ile ilişkileri ikili düzeyde derinleştirmeye bakıyoruz"

İtalya'nın, Çin'in tarihi İpek Yolu üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılmayı değerlendirdiği döneme denk gelen G20 Liderler Zirvesi’nde Çinli mevkidaşı Li Çiang ile görüştüğü hatırlatılan Meloni, "Çin ile ilişkileri ikili düzeyde derinleştirmeye bakıyoruz." dedi.

Meloni, Çin'den kendisine yapılan davetin yinelendiği bilgisini vererek, "Çin'i ziyaret etme kararlılığımı sürdürme niyetindeyim. İkili iş birliğimizi ve bunun nasıl geliştirilebileceği konusunda daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda Çin’e gitmek daha mantıklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Meloni Katar'ı ziyaret edecek

Bu arada İtalyan Corriere della Sera gazetesinin Meloni-Li görüşmesine ilişkin haberinde Çin Başbakanı’nın İtalyan mevkidaşını, "Kuşak ve Yol Girişimi"nden ayrılmayı yeniden düşünmeye davet ettiği ancak Meloni'nin Li'ye ayrılma niyetlerini aktardığı öne sürüldü.

Diğer yandan Meloni, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından bu akşam Katar'ı ziyaret edeceğini açıkladı.