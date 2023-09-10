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Dünya
AA 10.09.2023 16:39

Gazze'den Batı Şeria ve İsrail'e mal ve ürün ihracı yeniden başladı

İsrail 5 günlük yasağın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail kentlerine mal ve ürün çıkışını serbest bıraktı.

Gazze'den Batı Şeria ve İsrail'e mal ve ürün ihracı yeniden başladı
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'nden çeşitli mal ve ürünlerin yüklendiği çok sayıda tır ve kamyon Batı Şeria ve İsrail'e doğru yola çıktı.

İsrail hükümeti, 5 Eylül'de, "giysiler içine gizlenmiş patlayıcı madde gönderildiği" iddiasıyla Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Batı Şeria'ya mal çıkışının tamamıyla durdurulmasına karar vermişti.

Kerm Ebu Salim, abluka altındaki Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in 2006'dan beri hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.

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