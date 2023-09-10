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Dünya
AA 10.09.2023 16:31

Kanarya Adaları'na son 24 saatte 603 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saatte 9 farklı bot veya tekne ile 603 düzensiz göçmenin geldiği açıklandı.

Kanarya Adaları'na son 24 saatte 603 düzensiz göçmen geldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İspanya Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanarya Adaları yerel yönetimlerinden basına verilen bilgilerde, Lanzarote, El Hierro, Büyük Kanarya ve Tenerife adalarına dünden itibaren düzensiz göçmen akını yaşandığı belirtildi.

Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan, 40 ila 150 düzensiz göçmen taşıyan bot ve teknelere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde müdahale edildiği, göçmenlerin karaya çıkarıldığı ifade edildi.

Göçmenlerin sağlık durumu iyi

Toplam sayıları 603 olan ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kanarya Adaları özerk hükümeti ise son dönemlerde artan düzensiz göçmen akınına karşı İspanya hükümetinden gerekli önlemleri almasını ve insani yardımların "onurlu bir şekilde yapılabilmesi" için daha fazla maddi kaynak aktarılmasını istedi.

Sadece Ağustos 2023'te, geçen yılın aynı ayına göre 3 kat artışla bölgeye yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen gelmişti.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde Kanarya Adaları'na 11 bin 459 düzensiz göçmen geldiği duyurulmuştu.

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Düzensiz Göçmenler İspanya
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