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Dünya
AA 10.09.2023 16:27

Somali'de askeri üsse saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üsse yaptığı saldırı üzerine çıkan çatışmada, 10 Somali askeri yaşamını yitirdi.

Somali'de askeri üsse saldırı: 10 asker hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Somali ulusal televizyonunun haberinde terör örgütünün, sabah erken saatlerde ağır silahlarla Aşağı Şabel bölgesinin Awdheegle kentindeki askeri üsse saldırdığı belirtildi.

Çıkan çatışmada 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, 10 Somali askerinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırganların, kentin farklı yönlerinden saldırıya geçtiği ancak ordunun direnişiyle karşılaştığı aktarıldı.

Ordunun çatışma sonrası üssün ve kentin kontrolünü sağladığı kaydedildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

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