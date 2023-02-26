Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 20:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek
[Fotograf: TRT Haber]
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, 10 yıl sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye yapılacak ziyaretin amacının depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğu belirtildi.
Shoukry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir araya gelecek.
İki bakanın ortak basın toplantısı sonrası, depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Mısır Türkiye-Mısır İlişkileri
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