Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye yapılacak ziyaretin amacının depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğu belirtildi.

Shoukry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir araya gelecek.

İki bakanın ortak basın toplantısı sonrası, depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.