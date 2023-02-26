MHP Lideri Devlet Bahçeli, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele ettiğini belirtti.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında bazı taraftarların provokatif tezahüratta bulunmasını sorumsuzluk ve şuursuzluk olarak nitelendirdi.

Bahçeli, Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere karşı sessiz durmanın mümkün olmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır" ifadelerini kullandı.