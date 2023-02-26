Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın, deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın deprem bölgesine gönderdiği 21 TIR yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.#MSB pic.twitter.com/PUd395M9tj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2023