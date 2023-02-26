Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemesi teslim alındı
[Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesinin Malatya'da törenle teslim alındığı belirtti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın, deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın deprem bölgesine gönderdiği 21 TIR yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.#MSB pic.twitter.com/PUd395M9tj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2023
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Deprem
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