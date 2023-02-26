Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
[Fotograf: TRT Haber]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını belirtti.
Varank, sosyal medya hesabından, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.
Biz büyük bir aileyiz!— Mustafa Varank (@varank) February 26, 2023
Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 BİN depremzede aile için #EvimYuvanOlsun dedi.
Bu zor günleri birlikte aşacağız.
Teşekkürler Türkiye ????????https://t.co/SvFng9lR0k pic.twitter.com/zI0Mdwgv1B
Etiketler: Deprem Mustafa Varank
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