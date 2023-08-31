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Dünya
AA 31.08.2023 11:57

Türkiye ile BAE arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin gümrük tarifeleri düzenlendi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki gümrük tarife düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Türkiye ile BAE arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin gümrük tarifeleri düzenlendi
[Temsili fotoğraf: AA]

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ve tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile iki ülke arasındaki anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin ihracatı açısından sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık alçak yoğunluklu polietilen için 50 bin ton ve yüksek yoğunluklu polietilen için 80 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanları açıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile de anlaşma çerçevesinde Türkiye ihracatı açısından sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık bazı tarım ürünlerinde belirli miktarlar için sıfır gümrük vergili tarife kontenjanları açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleriyle de söz konusu anlaşma uyarınca belirlenen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi, kullanım dönemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

İthalat Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'da da anlaşma kapsamında Türkiye tarafından uygulanacak tarife indirimlerinin İthalat Rejimi Kararı'na yansıtılması amacıyla düzenleme yapıldı.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'la ise anlaşma kapsamında Türkiye tarafından uygulanacak tarife indirimlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Karar ve tebliğler 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek.

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