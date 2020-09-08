Türkiye, ABD'de FETÖ'ye bağlı kişi ve kuruluşlarca işletilen sözleşmeli okulların yolsuzluklarını deşifre etti. ABD yargısı ile paylaştı. Eyalet mahkemeleri bunlara karşı davalar açtı.

Amerikan yargı makamlarından konunun aydınlatılması istendi. Söz konusu 32 sözleşmeli okulla ilgili eyalet mahkemelerinde açılan davalar yoluyla da konu, ABD iç hukukuna taşınmış oldu.

Davalarda, sözde okul yöneticilerinin, ABD ve Türkiye'de suç teşkil eden eylemlere katıldığına dair yeterli kanıt olduğu belirtildi.

Örgüt ABD kamu fonunu hortumladı, öğretmenleri hibe karşılığı işe aldı

Konuyla ilgili Amerikan basınında daha önce çıkan haberlere atıfta bulunuldu. FETÖ elebaşının, uluslararası siyasi eylemlerini finanse etmek için bu okulları kullandığı belirtildi. Amerikan vergi mükelleflerinin paralarından oluşan kamu fonunu hortumladığına dair deliller olduğu vurgulandı. Dahası okullardaki Türk öğretmenler için alınan geçici çalışma vizelerinin suistimal edildiği, bu öğretmenlerin, maaşlarının bir bölümünü hibe etmeleri karşılığında işe alındığı vurgulandı.

Büyükelçi Kılıç, yargı sürecine dair iyimser olduklarını vurguladı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da mahkemeye mektup gönderdi. Amerikan yargısının yapacağı çalışmalar sonucu elde edilecek bilgilerin, bu kişilerin Türkiye'de yargı huzuruna çıkarılması için yardımcı olacağına dair iyimser olduklarını vurguladı.

Ohio ve Illinois eyaletlerinde açılan davaların duruşmaları 23, 24 Eylül ve 27 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Sözde okullar FBI takibinde

FBI 2014'ten bu yana FETÖ'ye bağlı okullara belli aralıklarla operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlar sırasında bilgisayarların sabit disklerine el konulurken, hesaplar da incelenmeye alındı. Alabama, Ohio ve Tennessee eyaletleri dahil birkaç eyalette açılmış olan bazı okulların ruhsatı iptal edildi. Bir kısmına hibe verilmemesi kararlaştırılırken, bazı okul açma talepleri de reddedildi.