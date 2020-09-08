Osun Eyaleti Kadın, Çocuk ve Sosyal İşler Komiseri Olubukola Olaboopo, yaptığı açıklamada, eyaletin İle-İfe bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Olaboopo, operasyonlarda "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinin tespit edildiğini, 47 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan çocukların 3-10 yaşlarında olduğunu aktaran Olaboopo, "Burada toplanan çocuklar komşu ülkelerde ve başka eyaletlerde satılıyor." dedi.

Olaboopo, olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini söyledi.

Ülkenin Cross River eyaletinde şubat ayında bir tutsak evine düzenlenen operasyonda 25 çocuk ve 6 hamile kadın kurtarılmıştı.