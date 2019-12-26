Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle özellikle depremden evleri hasar gören ve yaşamlarını çadırlarda sürdüren depremzedelere portatif yatak ve gıda paketleri başkent Tiran'ın Peza ilçesinde dağıtıldı.

Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, depremden bir ay geçmesine rağmen vatandaşlar için farklı yardımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşların daha çok mağdur olduğunu gözlemlediklerini belirten Yanılmaz, "Yine şunu gördük ki bu insanlara çadırlar verilmiş, gıdalar verilmiş ama maalesef çadırın içerisinde yerde yatıyor. Biz de bunu gördüğümüzden dolayı bu insanlara yatak getirdik. Hem gıda hem yatak. Daha rahat etsinler diye. Bunu Din Hizmetleri Müşavirliği olarak yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yardımlarımız devam edecek. Türk halkının desteğiyle gelen yardımları biz de gücümüzün yettiği nispetinde, ihtiyacı olan, muhtaç durumda olan insanlara ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

51 kişi hayatını kaybetti, 900’den fazla kişi yaralandı

Yanılmaz, ihtiyaç sahiplerine yardımlarının devam edeceğini anlattı. İhtiyaç sahiplerine 40 portatif yatak ile yağ, un, şeker, tuz, fasulye, makarna ve diğer ürünlerden oluşan 100 gıda paketi dağıtıldı.

Depremin ilk gününden itibaren, Türkiye’den çeşitli kurum ve kuruluşlar depremzedelere yardım dağıtmaya ve farklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Arnavutluk’ta 26 Kasım’da 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900’den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA