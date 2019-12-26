Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum sivili öldürüyor ya da öldürme yolunda. Türkiye, bu katliamı durdurmak için çok çalışıyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber