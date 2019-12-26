Dünya
Trump: Türkiye İdlib'deki ölümleri engellemek için çok çalışıyor26 Aralık 2019 Perşembe 17:18 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 17:40
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin İdlib'deki ölümleri engellemek için çok çalıştığını söyledi.
Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum sivili öldürüyor ya da öldürme yolunda. Türkiye, bu katliamı durdurmak için çok çalışıyor." dedi.
Kaynak: TRT Haber
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