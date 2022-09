Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası, 20 Eylül 2021'de açılışının ve hizmete girmesinin ardından faaliyetleri ve ev sahipliği yaptığı etkinliklerle New York'ta dikkatleri üzerine çekti.

ABD'deki Türk toplumunun yanı sıra New York'taki diplomatik camianın da buluşma noktası haline gelen Türkevi, açıldığı günden bu yana hem mimarisi hem de ev sahipliği yaptığı etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkevi'nde düzenledikleri etkinleri ve başkonsolosluk hizmetlerini değerlendirdi.

Türkevi'nin hizmete girmesiyle başkonsolosluğun imkanlarının arttığını ve bu imkanlar doğrultusunda başkonsolosluk olarak faaliyetleri çeşitlendirdiklerini anlatan Özgür, şunları söyledi:

"Çok geniş yelpazede faaliyetler düzenledik ve bugüne kadar geçmiş döneme baktığımızda resmi, kültürel ve sosyal olarak kategorize ettiğimiz faaliyetlerimizin sayısının 50'yi geçtiğini görüyoruz. Bu kadar kısa sürede 50'den fazla faaliyete ev sahipliği yapmak, hem organizasyon hem zaman açısından güç bir işti ancak Türkevi'nin bize sağladığı imkanlar sayesinde bunları gerçekleştirebildik."

Türkevi, yeni iş birliklerinin önünü açtı

New York'taki diplomatik çevreler başta olmak üzere yerel makamlar ve Türkevi'ne komşu bölgelerdeki birçok işyerinden binaya yönelik özel bir ilgi olduğunu belirten Özgür, şunları kaydetti:

"Türkevi, çağın en ileri inşaat teknolojileri ile inşa edildi ve açılışın gerçekleşmesinden hemen sonra, New York'taki diplomatik camiaya yönelik en büyük resepsiyona ev sahipliği yaptık. Yaklaşık 60'a yakın yabancı ülke başkonsolosu bu resepsiyona katıldı ve diğer ülkelerin temsilcilerine Türkevi'mizi tanıttık ve çok güzel dönüşler aldık. Türkevi'nin imkanlarını, etkinliklere uygunluğunu gören ülkelerden talepler almaya başladık. Yeni iş birliklerinin yolu açıldı ve nitekim bugüne kadar 10'dan fazla ülkeyle başkonsolosluk olarak iş birliği geliştirerek ortak kültürel ve turistik etkinlikler gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde ülkelerimizin ortak kültürel değerleri ortaya çıkarıldı, her bir ülkenin sunmuş olduğu turistik imkanların tanıtılmasına vesile oldu, ayrıca sadece ülkelerle sınırlı kalmadı, özellikle şubat ayında ABD'de yaygın olarak kutlanan 'Black History Month' etkinliğine ev sahipliği yapmış olduk. Bu da önemli bir etkinlikti çünkü bu etkinlik sayesinde New York'ta birçok etkileyici çevreye de ulaşmış olduk, hem yerel makamlardan yoğun bir katılım oldu hem de New York'taki STK'lardan da önemli bir iştirak sağlandı."

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik politikasını ve ilgisini ön plana çıkarmak için mayıs sonunda New York'taki en büyük vakıflardan biri olan Afrika Birliği Vakfı ile Afrika Günü'nde Türkevi'nin geniş katılımlı bir etkinliğe de ev sahipliği yaptığını ifade eden Özgür, "Binamızın çok yönlü kullanıma açık, değişik amaçlar için tasarlanmış olması ülkemize yakışır bir şekilde bu etkinliklere ev sahipliği yapmamızı sağladı." dedi.

Başkonsolos Özgür, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı MIKTA grubu olarak bilinen platformun önde gelen ülkelerinden Meksika ile de bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki en önemli göçmen topluluklarından olan Meksika toplumundan çok ciddi bir katılım oldu, ileri gelenleri ile ilişki tesis etmiş olduk. Böylece vatandaşlarımıza da diğer toplumlarla iş birliği imkanı sağlamış bulunmaktayız. Devamında yine ülkemizin Asya girişimi bağlamında Filipinler, Tayland ve Endonezya başkonsoloslukları ile geniş katılımlı ortak bir etkinlik düzenledik ve bu etkinlikte de yine ülkemizin Asya girişimi bağlamındaki önceliklerini burada New York'ta yaşayan o ülkelerin toplumlarına aktarma fırsatı bulduk."

Soydaş ve akraba topluluklarına yönelik de birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anlatan Özgür, "Türkevi, hem şehirde yaşayan toplumlar hem de yerel makamlar nezdinde bir çekim merkezi haline geldi." dedi.

New York Belediye Başkanı'nın ziyaret ettiği ilk yabancı temsilcilik Türkevi oldu

New York'taki yerel makamların da gerçekleştirecekleri etkinliklerde artık başkonsolosluğu bir ortak olarak görmek istediklerini ve bunda Türkevi'nin çarpan etkisi yarattığını belirten Özgür, "Şu an yabancı bir ülkeye ait varlık olarak New York'ta en tanınmış, bilinen bina diyebiliriz Türkevi için." değerlendirmesinde bulundu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın da seçimleri kazandıktan sonra yabancı temsilcilik olarak ilk ziyaretini Türkevi'ne gerçekleştirdiğini söyleyen Özgür, Manhattan Belediye Başkanı Mark Levine'ın da kendi isteğiyle Türkevi'ni gelip ziyaret ettiğini söyledi.

Reyhan Özgür, "Türkevi'nin bize sağladığı imkanlar, hem şehre yönelik erişimimize hem soydaş ve akraba topluluklara yönelik erişimimize hem de diğer başkonsolosluklarla olan ilişkimize bir çarpan etkisi yarattı, inanılmaz bir fırsat sundu bizim için. Bu etkinlikler sayesinde şehre ve yerel makamlara erişimimizi güçlendirdik." diye konuştu.

"Türkevi, New York'taki görünürlüğümüzü artırdı"

Türkevi'nin açılışıyla başkonsolosluk faaliyetlerini de layıkıyla yerine getirebildiklerini aktaran Özgür, geçmişte özellikle kirada bulundukları dönemde hem daha kısıtlı imkanlarla vatandaşlara hizmet sunmak zorunda kaldıklarını hem de arzu ettikleri etkinlikleri arzuladıkları gibi gerçekleştiremediklerini dile getirdi.

Özgür, "Türkevi'nin hizmete girişi ülkemizin New York'taki görünürlüğünü artırdı." dedi.

Türkevi'nin Türk toplumunun yerine getirdiği faaliyetler bakımından da bir buluşma noktası haline geldiğini ifade eden Özgür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda New York'taki Türk okullardaki 300'den fazla öğrenci ve veliyi de Türkevi'nde ağırladıklarını anlattı.

ABD'deki önde gelen Türk sivil toplum kuruluşlarına da zaman zaman talep geldikçe salon tahsis ettiklerini söyleyen Özgür, konsolosluk hizmetlerinde de gözle görülür bir iyileşme olduğunu, şu an bakanlık teşkilatında en iyi şartlarda konsolosluk hizmeti veren temsilciliklerden biri haline geldiklerini ve her gün yaklaşık 150 vatandaşa konsolosluk hizmeti sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin burada Türk toplumuna hizmet vermek ve BM Daimi Temsilciliği vasıtasıyla diplomatik faaliyetleri daha verimli yerine getirmek için Türkevi'ne yapmış olduğu yatırıma yabancı diğer misyonlardan çok olumlu dönüşler geldiğini ve iş birliği teklifleri aldıklarını dile getiren Özgür, şunları kaydetti:

"New York Başkonsoloslar Topluluğu, burada görev yapan başkonsolosları içeren en önemli diplomatik camialardan biri ve pandemi sonrası ilk etkinliğini Türkevi'nde gerçekleştirmek istedi. Biz de kendilerine 13 Ekim'de ev sahipliği yapacağız. 20'den fazla ülkenin başkonsolosluğu ortak bir programda bizim ev sahipliğimizde burada buluşmuş olacak bu da tabii hem bizim görünürlüğümüzü artırmamız açısından hem de diğer diplomatik camiayla ilişkimizi daha da geliştirmek açısından bize önemli bir fırsat sunuyor."