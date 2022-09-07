Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, yaptığı açıklamada, salgının başından bu yana uygulanan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını belirtirken COVID-19 testi pozitif çıkan hastaların, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğunun devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Khairy, bulaşmayı engellemede kanıtlanmış etkinlikleri göz önüne alındığında halkı maske takmaya teşvik etmeye devam edeceklerine işaret etti.

Bununla birlikte, mekan sahiplerinin de müşterilerinden maske takmalarını isteme hakkının saklı kaldığının altını çizen Khairy, "Bunu bina sahiplerine bırakıyoruz. Eğer (müşterilerinin) maske takmalarını talep etme kararı alırlarsa, o zaman insanlar uymak zorundadır ve maske takmayı reddedenlerin girmesini engelleyebilirler." diye konuştu.

Malezya'da, mayıstan bu yana maske takma zorunluluğu sadece kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirilmişti.