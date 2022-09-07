Uganda’nın batısındaki Kasese'de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.

Uganda Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamaya göre, gönüllüler ve yerel yetkililer de katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağışların yol açtığı selde ise bazı evleri su bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Uganda’da geçtiğimiz ay başlayan şiddetli yağışlar bazı bölgelerde yıkıma neden oldu. Doğu Uganda'daki nehirlerin taşması sonucu en az 24 kişi öldü.