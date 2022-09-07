Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uganda'da toprak kayması: 15 ölü
Uganda'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. 15 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Uganda’nın batısındaki Kasese'de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.
Uganda Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamaya göre, gönüllüler ve yerel yetkililer de katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şiddetli yağışların yol açtığı selde ise bazı evleri su bastı.
[Fotoğraf: İHA]
Uganda’da geçtiğimiz ay başlayan şiddetli yağışlar bazı bölgelerde yıkıma neden oldu. Doğu Uganda'daki nehirlerin taşması sonucu en az 24 kişi öldü.
Etiketler: Doğal Afet Yağış
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