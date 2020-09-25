Yeni bir hayat umuduyla yola çıkmışlardı. Ancak denizin ortasında ölüme terk edildiler.

Onlara yardım elini Türk Sahil Güvenlik ekipleri uzattı

Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı insanlık dışı muameleye dünya basını da tanık oldu.

Amerikan Associated Press haber ajansı o anları böyle görüntüledi.

Denize bırakılan göçmenler bir süre önce Avrupa'ya gitmek için yol çıkmıştı

18'i çocuk 37 Afgan göçmen Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaştı.

Yunan ekipleri tarafından yakalanan göçmenler, kampa götürüldüklerini sanıyordu , ancak gerçeğin öyle olmadığı daha sonra anlaşıldı

Yunan ekipleri bununla da kalmadı. Göçmenlerin sahip olduğu her şeye el koydu.

Yunanistan'ın yaptığı bu insanlık dışı uygulama ne ilk ne de sondu

Öyle ki Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin sadece bu ay kurtardığı göçmen sayısı 300.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, göçmenlerin geri itilmesi ile uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkat çekiyor, soruşturma çağrısı yapıyor.

Yunanistan ise suçlamaları kabul etmiyor, sınırlarını uluslararası kurallara saygı duyarak koruduğunu iddia ediyor.