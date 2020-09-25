Mali'de, başkent Bamako'daki Uluslararası Konferans Merkezinde yapılan törende, emekli kurmay albay Bah N'Daw ve askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita yemin ederek resmen göreve başladı.

Törende Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına ara buluculuk görüşmelerinde bulunan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan da hazır bulundu.

Birçok Avrupalı diplomatın da takip ettiği törende Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ise programa katılan tek yabancı devlet adamı oldu.

"Emekli asker sivil sayılır mı" tartışmaları

Darbenin yaşandığı 18 Ağustos'ta Mali'ye yaptırım uyguladığını açıklayan ECOWAS, yaptırımların ancak geçiş sürecine sivil bir isim liderlik ederse kaldırılacağını belirtmişti.

CNSP ise geçiş sürecinin cumhurbaşkanını belirlemek için toplumun çeşitli unsurlarıyla birkaç kez bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanını belirlemek için bir komisyon oluşturan CNSP, 21 Eylül'de bu ismin N'Daw olduğunu duyurmuştu.

Devrik lider İbrahim Boubacar Keita döneminde kısa süreliğine Savunma Bakanlığı da yapan emekli kurmay albay N'Daw'ın sivil bir isim sayılıp sayılamayacağı tartışma konusu olmuştu.

N'Daw'ın yardımcılığına da CNSP lideri Goita seçilmişti.

Başbakanın tamamen sivil bir isim olmasının istendiği iddiası

Komisyonun bu kararının ardından 23 Eylül'de Bamako'ya giden ECOWAS ara bulucusu Jonathan, dün hem N'Daw hem de Goita ile görüşmüştü.

Jonathan, yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruları yanıtsız bırakarak, asıl kararın yemin töreninden sonra açıklanacağını dile getirmişti.

Bazı kaynaklar, ECOWAS'ın N'Daw isminden memnun olduğunu ancak geçiş sürecinin başbakanının askeri arka planı olmayan "tamamen sivil bir isim" olması yönünde askere şart koştuğunu belirtiyor.

7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali'yle sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı şu an sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.