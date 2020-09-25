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Çin’de Huawei laboratuvarında dev yangın
Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.
Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei’nin Çin’in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.
Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Etiketler: yangın laboratuvar huawei çinSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 16:23
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