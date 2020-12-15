Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Konseyinden Türkiye'ye destek mesajı
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına karşı Türkiye'yi desteklediğini açıkladı.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi), Twitter hesabından yapılan paylaşımında, Genel Sekreter Yardımcısı Kısmet Güzelov'un mesajına yer verildi.
Güzelov mesajında şunları kaydetti:
"ABD'nin Türkiye'ye tek taraflı yaptırım uygulama kararı haksızlıktır. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye’nin diyalog ve diplomasi yoluyla bu konuyu objektif, gerçekçi ve siyasi olarak tarafsız bir şekilde ele alma önerisini destekliyoruz."
Sıradaki Haber
ABD'nin yaptırım kararına NATO'dan 'çözüm' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz