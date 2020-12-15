Bosna Hersek ziyaretinin ardından Sırbistan'a geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Belgrad'da Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile görüştü.

Rus bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya ile Sırbistan'ın manevi yakınlık, kültür ve dilin korunmasında ortak mücadele yürüttüğünü belirterek iki ülke iş birliğinin gelecekte de süreceğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda devam eden Sırbistan-Kosova diyalog sürecine de değinen Lavrov, Brüksel'de uzlaşılan maddelerin uygulanmaması nedeniyle AB'yi eleştirdi.

Lavrov, "Üzülerek görüyoruz ki AB diyalog sürecinde kararlaştırılan maddeleri hayata geçiremiyor. Öncelikle (Kosova'daki) Sırp Belediyeler Birliği kurulamadı. Kendilerini, çatıları altında kararlaştırılan maddelerin sorumluluğunu almaya davet ediyorum" dedi.