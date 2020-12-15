Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin yaptırım kararına NATO'dan 'çözüm' çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına yönelik çözüm çağrısında bulundu. Stoltenberg, "Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine çözüm yollarını arama çağrısında bulunuyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı hakkında açıklama yaptı.
Stoltenberg, ABD'nin, S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirtti. Stoltenberg, "Türkiye'nin S-400 alması milli bir karardır. Ancak S-400 sistemi, NATO sistemleriyle uyumlu değildir" dedi.
Stoltenberg, "Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine çözüm yollarını arama çağrısında bulunuyorum" açıklamasını yaptı.
Patriot ve SAMP-T gibi NATO sistemlerinin teslimatına yönelik görüşmeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, " Bu sistemler, hem Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirebilir hem de NATO ile uyumludur" dedi.
Etiketler: ABD NATO Türkiye- ABD İlişkileri S-400
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