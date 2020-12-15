NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı hakkında açıklama yaptı.

Stoltenberg, ABD'nin, S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirtti. Stoltenberg, "Türkiye'nin S-400 alması milli bir karardır. Ancak S-400 sistemi, NATO sistemleriyle uyumlu değildir" dedi.

Stoltenberg, "Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine çözüm yollarını arama çağrısında bulunuyorum" açıklamasını yaptı.

Patriot ve SAMP-T gibi NATO sistemlerinin teslimatına yönelik görüşmeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, " Bu sistemler, hem Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirebilir hem de NATO ile uyumludur" dedi.