Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Deprem sonrası harekete geçen Türk Kızılay, bölgeye 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti gönderdi. Ülkeye ulaşan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türk Kızılay personeli ve Arnavutluk ordusunda görevli askerler, Dıraç'a bağlı Bubq köyü ve Tiran'ın Vora ilçesinde deprem nedeniyle evlerinde hasar oluşan halk için belirlenen yerlere çadırlar kurdu.

"Ailem için çok değerlisiniz"

Evinin bahçesine çadır kurulan afetzedelerden Sami Bayrampireyni, ailesi için gerekli yardımları ulaştıran herkese teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Yardım yapanların çok değerli ve saygın olduğunu belirten Bayrampireyni, şunları söyledi:

"Çok zor bir durumdu. Her kesimden birçok insanı rahatsız ettim ve çok yalnız kaldım. Ailem için çok değerlisiniz. Bu defa çok kötü durumdaydık. Hakkınızı bize helal edin."

"Yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz"

Arnavutluk Türk Kızılay Ekip Başkanı Anıl Kocabal ise deprem sonrası 2 tır yardım malzemesiyle Arnavutluk'a geldiklerini anlatarak, "Arnavutluk halkının yanındayız. Bundan sonra yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA