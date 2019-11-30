Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.

Arama kurtarma görevlileri ile tek tek tokalaşan Rama, ekipleri yaz döneminde ağırlamak istediklerini, ancak bu kötü dönemde ağırlamaktan üzgün olduğunu söyledi.

"Aynı zamanda kalbinizin, görevinizin ve aklınızın güzelliği gibi birçok güzellik de getirdiniz. Herkesi etkilediniz. Herkesin sıcak hissetmesini sağladınız ve herkese en çok ihtiyaç duyulan şey olan yalnız olmama duygusu verdiniz."

[Fotoğraf: AA]

"Bugün daha zenginiz çünkü onlar gibi yeni ve harika dostlarımız var"

"Gerçek dost zor zamanda belli olur" sözünü hatırlatan Rama, şunları söyledi:

"Sizler gerçek dostsunuz. Bu ülkede hiç kimse hiçbir zaman yaptığınız şeyleri unutmayacaktır. Siz bundan sonra onursal misafir olarak karşılanacaksınız. Size kalbi teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Rama, aralarında Türk ekibin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerini takdirle karşıladıklarını belirterek, "Bu karanlık günde Arnavutluk'un yardımına koşan kadın ve erkekler, onlar gökten gelen bizim koruyucu meleklerimiz gibiydi" değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Rama, bugünlerde inanılmaz şeyler gördüğünü belirterek, "En hatırlanmaya değer şey ise üniformalı bu kişilerin, daha önce gelmedikleri bir ülke, bilmedikleri bir dil ve tanımadıkları kişiler için hayatlarını riske atmaktaki cesaret ve hazırlıklarıydı. Depremden etkilenmemize rağmen, birçok mal mülk ve varlığın yok olmasına rağmen bugün daha zenginiz çünkü onlar gibi yeni ve harika dostlarımız var" dedi.

"Arnavutluk'ta 500 konut yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arnavutluk'ta 500 konut yapacağız" açıklamasının hatırlatılması üzerine Rama şunları söyledi:

"Onun gösterdiği özene karşı şükranlarımızı sunmamız için doğru kelimeleri bulamıyorum. Sürekli bir şekilde bilgilendirme talep ediyordu. Benimle tekrar tekrar konuştu. Benim için bir sürpriz olmadı. Elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyordum."

Hükümet olarak depremzedelere yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Rama, onların aralık ortasına kadar evlerine dönmelerini sağlamak istediklerini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Depremzedelerin evlerinin yeniden inşa edilmesi veya konutlarına tekrar dönebileceklerine dair güvence verilmesi gereken binlerce aile bulunduğunu hatırlatan Rama, "Çünkü her çatlak, tekrar can alabilecek bir ruhun işareti gibi" dedi.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA