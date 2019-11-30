2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi kapanış programı, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş'ta gerçekleştirildi. Tören öncesinde, geçen aylarda TÜRKSOY Ressamlar ve Fotoğrafçılar Buluşması'nda yapılan eserler ile Özbek diline çevrilen Manas Destanı tanıtıldı ve Aşık Veysel Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türk dünyasının ünlü halk yazarlarının eserlerinde yer alan kahramanlar, tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı.

"Oş şehrinin tanıtımı başarılı oldu"

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un katılımıyla açılışı nisanda yapılan Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş şehrinin tanıtımının başarılı olduğunu söyledi.

Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Talaybek Sarıbaşev, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan Oş'un siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak geliştiğini anlattı.

Sarıbaşev, Oş'un Türk dünyası şehirleriyle yakınlaştığına ve kente sosyal alanlarda yeni yatırımların yapıldığını vurgulayarak, şehri ziyaret eden turist sayısındaki artışa dikkat çekti.

Kültür Başkenti sembolü takdim edildi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan Oş şehrinin, üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini, tanıtımına ve kültür turizmi potansiyelinin gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Kaseinov, organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanına, Oş Büyükşehir Belediye Başkanına ve Oş halkına teşekkürlerini iletti.

Oş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sarıbaşev, Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Kamola Akilova'ya törenle takdim etti. Program, Türk dünyasından çeşitli dans gruplarının gösterileriyle sona erdi.

Kırgızistan'ın "Şattık" ünlü genç folklor dans grubunun eşliğinde, Türk Dünyası ülkelerinin sunduğu dans gösterileri, davetliler tarafından büyük beğeni ile izlendi.

"Türk dünyasına desteğimiz devam edecek"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türk dünyasının ve Türk haklarının daha yakinen tanışması ve kaynaşması yolunda Türk dünyasına desteklerimiz devam edecek" dedi.

Alpaslan, Kırgızistan'ın Oş kentinde bugün gerçekleşen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı'nda da şöyle konuşmuştu:

"Kültür başkentliğini Oş kentinden devralan Özbekistan'ın Hive kentini tebrik ediyorum. Hive, Türk dünyasının önemli kenti. Tarihi ve kültürü açısından son derece güzel bir şehir."

"KKTC olarak TÜRKSOY'un ciddi bir aktörüyüz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da TÜRKSOY ile her yıl 2-3 organizasyona imza attıklarını belirterek, "KKTC olarak, TÜRKSOY'un ciddi bir aktörüyüz" dedi.

TÜRKSOY'un uzun zamandan beri aynı dili konuşan, aynı soydan gelen insanları bir araya getirmeye çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de bu emeğe katkı koyan ülkelerdeniz. Birleşmiş Milletler nezdinde, KKTC tanınmayan bir ülke olmasına rağmen biz aslında TÜRKSOY'un ciddi bir aktörüyüz. TÜRKSOY'un Türk şehirlerinde yaptığı bütün toplantılara katılmaktayız. KKTC devleti ve milleti olarak, anavatan Türkiye ile birlikte atılacak her adımda TÜRKSOY'un destekçisiyiz."

Çavuşoğlu, gözlemci ülke sıfatıyla katıldıkları TÜRKSOY'a üye ülkelerden ve soydaşlardan destek beklediklerini de belirtti.

TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı'nda, Özbekistan'ın Hive şehri, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmiş ve 2020'nin Kazak şair "Abay Kunanbayev Yılı" ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA