Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet tarafından bugün düzenlenen olağanüstü oturumda Meclis'e sunduğu istifa dilekçesini okudu.

Abdulmehdi, istifasında "Şii dini merci Ali es-Sistani'nin çağrısına uyarak, ülkenin içinde bulunduğu kritik şartları göz önünde bulundurarak ve Meclis'in yeni seçenekleri değerlendirmesine imkan tanımak için sunduğum istifamın kabul edilmesini temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.

Sunduğu istifa Meclis tarafından kabul edilinceye kadar hükümetin görevine devam edeceğini belirten Abdulmehdi, kabul edilmesi durumunda hükümetin işgüder hükümet olacağını söyledi.

"Krize çözüm bulunması açısından önemli"

Ülkenin işgüder hükümetle uzun süre devam edemeyeceğini vurgulayan Abdulmehdi, Meclis'e en kısa zamanda alternatif bulma çağrısı yaptı.

İstifasını Cumhurbaşkanı'na değil Meclis'e sunduğunu anlatan Abdulmehdi, hükümetin istifasının ülkede yaşanan krize çözüm bulunması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi dilekçeyi Meclis'e göndereceğini söylemişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA