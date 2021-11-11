"Türkçe’nin de parçası olduğu Altay dil ailesinin kökeni 9 bin yıl önce Kuzeydoğu Asya'da yaşayan darı çiftçilerine dayanıyor."

Bu iddia, uluslararası hakemli dergi Nature’daki bir makalede yer aldı. Araştırmacılar da Altay dil ailesindeki diller üzerine yaptıkları genetik ve arkeolojik çalışmaların bu iddiayı teyit ettiğini ifade etti.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip yıllar süren çalışmalarda genetik ve arkeolojik incelemelerde bulundu.

Buna göre Altay dil ailesinin kökeni, 9 bin yıl önce şimdiki Çin'de yer alan Liao vadisinde yaşayan çiftçilere dayanıyor.

Altay dilleri incelendi

Araştırma kapsamında 98 dildeki 250 sözcük inceleme altına alındı. İnceleme, dillerin kökenini Liao vadisinde darı çiftçiliği yapan insanlara kadar ulaştırdı.

Araştırmacılar dil ailesinde tarımla ilgili bazı sözcüklerin benzer kökene sahip olduğunu tespit etti.

98 dilde genetik ve arkeolojik inceleme yapıldı

Araştırma kapsamında arkeolojik çalışmalardan toplanan DNA'lar da incelendi. İnceleme Altay dil ailesini kullanan insanlar arasında genetik benzerlik tespit etti.

Kore ve Japonya'da toplanan gen haritaları, ortak köken iddialarını güçlendirdi.

Altay dil ailesinde 98 dil bulunuyor. Avrasya bölgesine yayılan bu diller arasında benzerlikler bulunduğu bilinirken, kökenlere yönelik araştırmalar devam ediyor.