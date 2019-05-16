Avrupa Parlamentosunun (AP) 26 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine Yunanistan'daki Batı Trakya Türk azınlığı Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB-KİEF) ile katılıyor.

Merhum Doktor Sadık Ahmet'in 1991'de kurduğu ve 23 yıllık aradan sonra ilk defa katıldığı 2014'teki AP seçimlerinde büyük başarı sağlayan DEB, 26 Mayıs'taki seçimler için 18'i kadın 42 aday gösterdi.

Yunanistan'da AP seçimlerine katılan 40 siyasi parti arasında yer alan ancak Türk azınlık oylarının yetersiz olması nedeniyle milletvekili çıkarması beklenmeyen DEB, Türk azınlığının sorunlarının Avrupa ve Atina tarafından dikkate alınmasını hedefliyor.

DEB'in "Birlikte Daha Güçlüyüz" sloganıyla sürdürdüğü seçim kampanyası kapsamında gruplar halinde kent ve köyleri gezen Türk milletvekili adayları, seçim konuşmalarında Türk oylarının DEB'de toplanmasının Türk azınlığın sorunlarının Avrupa'da duyulmasına yardımcı olacağını ifade ediyor.

Adaylardan biri olan Bahri Belço, 42 kişinin 120 - 130 bin adayın temsilcisi olarak seçimlere katıldığını söyledi.

Bir diğer aday Ozan Ahmetoğlu ise, "Gerek Avrupa kamuoyuna gerekse Yunanistan kamuoyuna sorunlarımızı aktarmak, sorunlarımızı hatırlatmak ve bu sorunların çözümsüzlüğüne dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber