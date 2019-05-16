Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yine bir yardım haberiyle gündemde.

Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen futbolcu Ramazan dolayısıyla 1,5 milyon dolar bağış yaptı.

Bu, Ronaldo'nun Filistin'e yönelik ilk yardımı değil.

Yıldız futbolcu, 2012'de Altın Ayakkabı ödülünü açık artırmada satarak Filistin'e bağışladı.

2014'te de 2 milyon dolarlık yardımda bulundu.

2013'te ise İsrail'le oynadıkları karşılaşmada rakibiyle forma değiştirmeyi reddetti.

34 yaşındaki futbolcu birkaç yıl önce de Lübnan'da yaşayan 3 yaşındaki Filistinli mülteci Haydar Mustafa ile buluştu.

Minik Mustafa, ailesini terör saldırısında kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber