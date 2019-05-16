ABD, Venezuela'nın seçilmiş hükümetine karşı tavrını sürdürüyor. Caracas, Washington'daki Venezuela Büyükelçiliği'nin güvenliği konusunda endişeli.

Bu nedenle "Türkiye hami devlet olsun" talebinde bulundu.

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD'nin Caracas Büyükelçiliği'nin korunması için İsviçre'yi seçtiğini hatırlattı.

Buna karşılık Washington'daki Venezuela Büyükelçiliği'ni Türkiye'nin korumasını istediklerini söyledi.

Washington yönetimi, öneriyi reddetti

Washington Büyükelçiliğini boşaltmak için yasal süreç başlatan Amerika Birleşik Devletleri'ne Caracas'ın teklifi iletildi.

Ancak Venezuela hükümetini tanımadığını belirten Washington yönetimi, öneriyi reddetti.

Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı da Venezuela ile tüm ticari ve kargo uçuşların askıya aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından da onaylanan karara gerekçe olarak, yolcuların emniyeti ve güvenliği gösterildi.

Venezuela'ya yapılacak uçuşların riskli olduğu savunuldu.

Washington-Caracas hattındaki diplomatik gerilim sürerken, Venezuela'da hükümet ile muhalefetin görüştüğü öne sürüldü.

İddia, İspanyol medyası tarafından gündeme getirildi.

İki taraftan temsilcilerin, Oslo'da, Norveç'in arabuluculuk yaptığı iki ayrı görüşmede bir araya geldiği iddia edildi.

Ancak taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber

