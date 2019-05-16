AB Komisyonu, JPMorgan, Barclays, Citigroup, RBS ve MUFG bankalarının spot döviz piyasalarındaki işlemlerine yönelik kartel incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu bankaların, piyasa işlemlerine ilişkin hassas verileri ve ticari planları aralarında paylaştıklarının belirlendiğine işaret edildi.

Bankaların, spot döviz piyasalarında dolar, euro, sterlin gibi 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturdukları belirtilen açıklamada, bu nedenle 5 bankaya toplam 1 milyar 7 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA