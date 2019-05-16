Yemen yerel kaynaklarından alınan bilgilere göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Husilerin kontrolündeki Sana’ya düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti.

Kaynaklar, hayatını kaybedenlerden 6'sının aynı aileye mensup olduğunu aktardı.

Yerel kaynaklar, koalisyon savaş uçaklarının hedef aldığı Sana’nın Rabat Mahallesinin yoğun sivil nüfusa ev sahipliği yaptığını aktararak, saldırılarda birçok evin zarar gördüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan Suudi Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon, Husileri ait askeri mevzilere nokta saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Koalisyonun hava saldırıları, Husilerin Suudi Arabistan’da petrol pompa istasyonlarını 7 drone kullanarak hedef aldığını ilan etmesinin ardından geldi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, koalisyonun Husilerin yaptığı saldırılara “güçlü cevap” vereceğini söylemişti.

Kaynak: Al Jazeera