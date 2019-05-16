Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, devlet sırlarını çalmakla suçlanan Michael Kovrig ve Michael Spavor'un tutuklandığını belirterek, "Daima hukuka uygun hareket ediyoruz. Umarız Kanada, Çin'in yasal yapısı ve yargı sistemi konusunda sorumsuzca açıklamalar yapmaz" ifadelerini kullandı.
Lu, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.
Huawei krizi
Huawei'in sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.
3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.
Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor'u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla gözaltına alınmış, akıbetleri hakkında ayrıntılı açıklama yapılmamıştı.
Kaynak: AA