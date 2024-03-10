Tüp bebek merkezinin lisansı, embriyo kaybı sebebiyle askıya alındı

İngiltere İnsan Döllenmesi ve Embriyoloji Kurumu Otoritesi (HFEA), dün Londra’da hizmet veren Homerton Doğurganlık Merkezi’nin embriyo dondurma işlemlerinde yaptığı 3 ayrı hata sebebiyle lisansının askıya alındığını duyurdu. Homerton Doğurganlık Merkezi’nde yapılan incelemede geçen yıl embriyo dondurma işleminde 3 belirgin hata yapıldığı ve bunun sonucunda ‘az sayıda embriyo’ kaybı yaşandığı belirtildi. İncelemede bu hatalara neyin yol açtığı konusunda net bir veri elde edilemediği vurgulanarak hizmeti kullanan vatandaşlara da özür mektubu gönderildi.

HFEA ise açıklamasında “HFEA, klinikle ilgili önemli endişeler nedeniyle Homerton Doğurganlık Merkezi'nin faaliyet lisansını derhal geçerli olmak üzere askıya aldı. HFEA Lisans Komitesi bu kararı, hastalar, gametler ve embriyolar için potansiyel risk nedeniyle almıştır” ifadelerini kullandı.

Embriyolar çocuk sayıldı

ABD’Nin Alabama eyaletinde yapılan hatalar sebebiyle bazı aileler, tüp bebek tedavisi çerçevesinde dondurulan embriyolarını kaybetmiş ve tüp bebek merkezi hakkında dava açmıştı. Eyalet Yüksek Mahkemesi, aileleri haklı bularak embriyoların ‘çocuk sayılacağı’ kararını vermiş ve bu emsal karar ülkede ve dünyada ciddi tartışmaların odağı olmuştu.