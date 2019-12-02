Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Sağlık Bakanlığı Basın Sorumlusu Şükri Nıfti, dün başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube'ye doğru seyir halindeki otobüsün devrilmesi neticesinde son verilere göre yolculardan 26'sının hayatını kaybettiğini, 17'sinin yaralandığını belirtti.

Nıfti, dünden bu yana adli tıp denetiminde kimliği tespit edilen yolcuların naaşlarının ailelerine teslim edildiğini aktardı.

Vadiye devrilmişti

Sağlık Bakanlığı, söz konusu kazanın, özel bir seyahat acentesine ait otobüsün seyir halindeyken vadiye devrilmesiyle meydana geldiğini duyurdu. Kaza nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Tunus İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada otobüs kazasında 24 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA