Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'da da 8 Filistinlinin İsrail güçlerince gece baskınlarında çeşitli iddialarla gözaltına alındığını belirtti.

Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 12 ve 16 yaşlarında 2 çocuğun da olduğu ifade edildi.

İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan ve geçen hafta kanser nedeniyle cezaevi hastanesinde hayatını kaybeden Filistinli Sami Ebu Diyak'ın kardeşi Salah'ın da Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli var

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA