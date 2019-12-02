İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı02 Aralık 2019 Pazartesi 14:02 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 14:09
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'da da 8 Filistinlinin İsrail güçlerince gece baskınlarında çeşitli iddialarla gözaltına alındığını belirtti.
Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 12 ve 16 yaşlarında 2 çocuğun da olduğu ifade edildi.
İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan ve geçen hafta kanser nedeniyle cezaevi hastanesinde hayatını kaybeden Filistinli Sami Ebu Diyak'ın kardeşi Salah'ın da Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı aktarıldı.
İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli var
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.
Kaynak: AA