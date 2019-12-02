Aşvak Hacı Hamid, DEAŞ'lı teröristin eline geçtiğinde 14 yaşındaydı.

Hamid, Musul'da bir köle pazarından 100 dolara satın alındıktan sonra 3 ay boyunca işkence ve tecavüze maruz kaldı. DEAŞ'lı teröristin elinde hayatı tam anlamı ile kabusa döndü.

Irak'tan kaçan Yezidi kadın, 2015'te ailesi ile birlikte Almanya'ya sığındı. Hayatını kabusa çeviren adamla Almanya'da 2 yıl arayla 2 kez karşılaştı.

Almanya DEAŞ'lı teröriste mülteci statüsü vermiş

Yezidi kadın polise başvurdu ancak, Alman makamları bir şey yapamayacaklarını belirtti. Çünkü DEAŞ'lı teröriste mülteci statüsü verilmişti.

19 yaşındaki kadın, Irak'a döndü ve mülteci kampında yaşamaya başladı.

Yıllar sonra DEAŞ'lı teröriste hesap sordu

Genç kadın yıllar sonra DEAŞ'lı teröristle tekrar yüzyüze geldi. Irak Ulusal İstihbarat Servisi'nce kaydedilen görüntü, Pazar gecesi Irak televizyonunda yayınlandı. Hamid, 4 yıl sonra, hayatını karartan teröristin karşısına geçerek hesap sordu.

Hamid, DEAŞ'lı teröriste, "Bana tecavüz ettiğinde 14 yaşındaydım. Biraz duygun olsaydı, 14 yaşındayken bana tecavüz etmezdin." dedi ancak yaşadıklarının etkisiyle bayılarak yere yığıldı.

Terör örgütü DEAŞ 2014'te, Yezidilerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ın Sincar bölgesini ele geçirdi. Örgüt Sincar'da, binlerce Yezidi'yi öldürdü, 6 bin 500 kişiyi de kaçırdı. Bu insanların sadece yarısı örgütün elinden kurtulabildi.

Kaynak: TRT Haber