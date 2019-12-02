İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin Bakanlık binasında bir araya geldiği belirtilirken, görüşmenin içeriğiyle ilgili ise bilgi verilmedi.

Umman'ın Tahran ile Washington arasında ara buluculuk yapan ülkelerin başında gelmesi dolayısıyla ikilinin ABD-İran müzakerelerini ele aldığı tahmin ediliyor.

Tahran ile Washington arasındaki ilişkilere yönelik müzakereler

İran Meclis Başkanı Ali Laricani dün yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasındaki ilişkilere yönelik müzakerelerin devam ettiğini belirterek, çıkmaz bir sokakla karşı karşıya olmadıklarını ifade etmişti.

Laricani, "Müzakere yapan kişiler var. Maksimum baskı politikası kesinlikle yanlış bir yöntem ve bunu düzeltmeleri gerekiyor. Bazı ülkeler çaba gösteriyor ve biz de kapıları kapatmadık ancak asıl önemli olan ABD'lilerin bu yöntemin doğru olmadığını anlamalarıdır" değerlendirmesini yapmıştı.

Nükleer anlaşma için de ilk görüşmeler Zarif ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry arasında Umman'da olmuştu.

Kaynak: AA