Türkiye Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek Libya anlaşmasına imza attı.

Yunanistan'ı paniğe sevk eden bu adım, Yunan basınında da büyük yankı uyandırdı.

Yunan SLpress, Türkiye'nin hamlesini, "Akdeniz'de haritayı değiştiren mat hareketi" yorumuyla verdi.

SKAI kanalı Türkiye’nin Libya’ya kadar ulaşmayı, Libya ile birleşmeyi istediği iddiasına yer verdi.

"Yunanistan uyuyor"

Pronews haber portalı da, gelişmeyi "Türkiye meşruiyet kazanıyor, Yunanistan uyuyor" başlığı ile duyurdu. Trablus’un Eylül ayında Atina yönetimine, Girit açıklarındaki çalışmaları nedeniyle protesto notası verdiği de hatırlatıldı.

Kathimerini gazetesi ise “Doğu Akdeniz’deki Türk hareketlerinin perde arkası” başlıklı haberinde, Rodos’un güneyinden Girit’e kadar uzanan bölgeyle ilgili Türkiye'nin taleplerinin resmen açıklandığını yazdı.

Ta Nea gazetesi “Türkiye-Libya Anlaşması’ndan sonra Doğu Akdeniz’de ne değişiyor?” diye sordu. Ankara’nın Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge ilanına bir adım daha yaklaştığına dikkat çekildi.

Yunan devlet kanalı ERT anlaşmanın içeriğini bir stüdyo konuğu ile ele aldı.

Televizyondaki söyleşide, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verildi. Yunanistan’ı nasıl etkilediği üzerinde duruldu.

Anlaşmanın Yunan kıta sahanlığının Girit’e kadar olan kısmında kuşkuya yol açtığı ileri sürüldü.

ONETV kanalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, TANAP’ın açılış töreninde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Haberde, “Erdoğan, Libya ile Anlaşma konusunda ödün vermiyor” başlığı kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber

