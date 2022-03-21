Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, başkent Tunus'un güneyinde sabah saatlerinde iki trenin çarpışması sonucu 95 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazada herhangi bir can kaybının olmadığını belirtilen Teria, "Yaralıların tamamı başkent Tunus'taki hastanelere sevk edildi. Tunus Demiryolları Şirketi, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı." dedi.

[Fotoğraf: AFP]

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni, başkentin merkez istasyonu yakınında çarpıştı.

Çarpışan iki trenden birinin boş olduğu duyuruldu.