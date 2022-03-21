Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor
[Ürdün'ün başkenti Amman | Fotoğraf: Reuters]
Ürdün, COVID-19 tedbirlerini hafifleterek, camiler ile ibadet yerlerinde sosyal mesafe ve açık alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu kaldırdı.
Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul, ramazan ayının yaklaşmasıyla bazı koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesine ilişkin düzenlemelere gidildiğini açıkladı.
Buna göre, cami ve diğer ibadet yerlerindeki sosyal mesafe ve açık alanda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılması kararlaştırıldı.
Camilerde ve kapalı alanlardaki maske uygulaması ise devam edecek.
Restoran ve düğün salonları başta olmak üzere buluşma, kutlama ve toplantı mekanlarında sayı sınırlaması da kaldırıldı.
Ürdün, Mart 2020'den bu yana COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir almış ve kısıtlamalar getirmişti.
Etiketler: Ürdün Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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